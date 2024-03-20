يصنِّعون إحدى أخطر أنواع المخدرات... رجل وزوجته في قبضة "الأمن"!

وصدر عن شعبة العـلاقات العامة في المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي بيانا جاء فيه: "بتاريخٍ سابق، أوقفت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو "أ. ف." (من مواليد عام 1982، لبناني)، بجرم العنف الأسري، وضبطت بحوزته مواد كيميائية".

وأضاف البيان: "بنتيجة المتابعة التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، توافرت معطيات مفادها أن الموقوف المذكور يقوم بتصنيع المخدرات وبخاصة مادة الـ"كريستال مث"، بمساعدة زوجته "د. ز." (من مواليد عام 1993، لبنانية) الموقوفة أيضا، فقامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة منزله في محلّة الفنار، حيث تم العثور على كميّات كبيرة من المواد الكيميائية، التي تستخدم في تصنيع المخدرات، ومن هذه المواد الأثير، والإتانول، والكيتامين، وغيرها".