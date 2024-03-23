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محليات

"الإرهاب لا دين له"... بري أبرق للرئيس فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي

2024-03-23 | 05:46
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&quot;الإرهاب لا دين له&quot;... بري أبرق للرئيس فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي
"الإرهاب لا دين له"... بري أبرق للرئيس فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي


أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي الذي استهدف ضواحي موسكو وجاء في نص البرقية :
"السيد رئيس جمهورية روسيا الإتحادية فلاديمير بوتين المحترم .

تحية وبعد .
بإسمي الشخصي وبإسم المجلس اللبناني وبإسم الشعب اللبناني نتقدم من سيادتكم ومن الشعب الروسي بأحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع أسر الضحايا الذين سقطوا بفعل الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو متمنين للجرحى الشفاء العاجل".
وأضاف الرئيس بري : ننتهزها مناسبة للإعراب عن إدانتنا وإستنكارنا لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الآمنين وللتأكيد أيضاً بأن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء إرتكبه أفراد أو جماعات أو من خلال إرهاب دولة منظم ، فإستمراره على الشكل الذي حصل في موسكو ويحصل في أكثر من منطقة في العالم يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية جمعاء والديانات السماوية وقيمها السمحاء ، وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين.
وقال بري: "الإرهاب لا دين ولا هوية له  وهو يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية والديانات السماوية وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين".
كما أبرق الرئيس بري معزياً لنظيره الروسي رئيس مجلس الدوما  فياتشيسلاف فولودين.
"الإرهاب لا دين له"... بري أبرق للرئيس فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي

محليات

روسيا

موسكو

اعتداء

رئيس مجلس النواب

نبيه بري

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