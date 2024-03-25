الحاج حسن: اذا انتصر العدو في غزة سيعود الى ما كان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة
اكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن ان المقاومة بدأت بالاسناد في اليوم التالي للهجوم على غزة قي ٨ تشرين ،وستواصل عملياتها بالاسناد ،وما تقوم به اسرائيل هو تهجير لاهالي غزة والضفة الغربية وعرب ال ٤٨ وبان يعودوا الى كل فلسطين ،واذا انتصر العدو في غزة سيعود الى ما كان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة عندما كان العدو يتوغل بالقتل ،لانه العدو ما قبل المقاومة كان مردوعا.
كلام الحاج حسن جاء خلال توزيع حصص غذائية ووجبات رمضانية جاهزة للاسر المتعففة في شهر رمضان المبارك ،ضمن حملة مائدة الامام زين العابدين التي اطلقها حزب الله بداية شهر رمضان المبارك .
انطلقت الحملة من حسينية بيت شاما باتجاه قرى غربي بعلبك .
وطالب الحاج حسن اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وعرب بدفع الخطر الحقيقي عن المنطقة بالتأييد ومواجهة الفعل لانه يدفع الخطر عن لبنان وعام ٤٨ خذل العرب الفلسطينيون وهجروا الى لبنان، واليوم نتحدث عن رفض التوطين ، وعلينا ان نفشل العدو في مخططاته لان انتصاره في غزة سيعمل سيعود الى الضفة ولبنان وسيعود الى ما مان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة .
وراى الحاج حسن ان اصدار بيانات الاستنكار من الدول والرؤساء والملوك ومجلس الامن والشخصيات السياسية وحدها لا تكفي وهذه اقل ما يمكن فعله لان العدو لا يعبأ بالادانة ،وهو فوق القانون الدولي ويفلت من العقاب ولا يحاسب ووصل به الامر الى الحد الذي يرتكب فيه المجازر ولا يحاسب، او يعاقب ولو بعقوبة واحدة او بوقف السلاح ،وبريطانيا واميركا لا تزالان تمدانه بالذخائر وبعض الدول العربية بالماء والوقود والذخائر وهو يعمل على تقطيع اوصال غزة بمصادرة ٨٠٠٠ هكتار وهو مستمر بذلك وهذا خطر على كل الدول العربية .
وتوجه الحاج حسن بالشكر مسؤولي المناطق والقطاعات والافراد والمتطوعين والمساهمين بالانشطة وبالتبرعات والعمل والنقل والتوصيل الى العائلات المتعففة .
والقى مسؤول العمل الاجتماعي الشيخ غسان الكيال اكد فيها ان المشروع هو استمرارية لعمل اطلق من اجل مساعدة العائلات المتعففة بتقديم المساعدات الغذائية ،وهذا العمل يوازي الفعل المقاوم والدفاع عن اهلنا في الجنوب في ان تقف الى جانب اهلك في ظل الازمة الاقتصادية والظروف الصعبة التي تتعرض لها المنطقة