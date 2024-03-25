الحاج حسن: اذا انتصر العدو في غزة سيعود الى ما كان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة

اكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن ان المقاومة بدأت بالاسناد في اليوم التالي للهجوم على غزة قي ٨ تشرين ،وستواصل عملياتها بالاسناد ،وما تقوم به اسرائيل هو تهجير لاهالي غزة والضفة الغربية وعرب ال ٤٨ وبان يعودوا الى كل فلسطين ،واذا انتصر العدو في غزة سيعود الى ما كان يفعله في سنوات ما قبل المقاومة عندما كان العدو يتوغل بالقتل ،لانه العدو ما قبل المقاومة كان مردوعا.