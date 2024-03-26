حزب الله: إستهدفنا قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحققنا فيها إصابات مباشرة

كتبت كتلة "تجدد" على حسابها على منصة "اكس": تعريض المدنيين غصبا عنهم في القرى والبلدات الجنوبية لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض، ندين ما حصل في رميش حيث حاول حزب الله إطلاق الصواريخ من جوار البلدة، ونطالب الحكومة بتكليف الجيش وقوات الطوارئ الدولية الحفاظ على أمن اللبنانيين وحياتهم، ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701 تفاديا لتعريض لبنان لخطر الحرب".