الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"التيار": نرحب بقرار مجلس الأمن ونتمنى أن تنسحب مفاعيله إلى لبنان

2024-03-27 | 07:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;التيار&quot;: نرحب بقرار مجلس الأمن ونتمنى أن تنسحب مفاعيله إلى لبنان
"التيار": نرحب بقرار مجلس الأمن ونتمنى أن تنسحب مفاعيله إلى لبنان

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فبحثت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1 - يرحّب التيار الوطني الحر بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن ويتمنى أن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي في غزة وأن تنسحب مفاعيله على لبنان الذي لايزال عرضةً لاعتداءات اسرائيلية آخرها قصف على بلدة الهبّارية الجنوبية مما ادّى إلى استشهاد 7 أشخاص في  مركز للإسعاف وغارات على البقاع ، اضافةً إلى التشويش الخطير على مطار بيروت.
ويدعو التيار المقاومة للقيام بكل ما يجب لتجنيب المدنيين في كل لبنان وتحديداً في قرى الجنوب والبقاع الحدودية، خطر التعرّض  للقصف الإسرائيلي، ويطالب التيار الجيش والمقاومة وقوات الطوارئ بإجراء كل ما يلزم لطمأنة الأهالي مع التفهم لحقّهم في رفض اي إستدراج للحرب يهدد حياتهم وومتلكاتهم ويذكّر التيار ان الإحتضان الوطني والشعبي هو واجب بالدفاع عن لبنان، ولكنّه يبقى خياراً عندما يتعلّق الأمر بساحات أخرى.
 2 - مع تأكيد  التيار على الإستعداد الدائم للتشاور في الإستحقاق الرئاسي وتلبية أي حوار مفيد وهادف للتوصّل الى انتخاب رئيس للجمهورية يتم التوافق عليه ليعمل على حماية لبنان وبناء دولته، يدعو التيار الى الإسراع في اجراء العملية الانتخابية وهو واجب دستوري على رئيس المجلس النيابي واعضائه وخاصةً في الظروف الحالية، لأن التمادي في الفراغ أصبح خطراً على وجود الدولة وعلى الوحدة الوطنية.
كما يذكّر التيار انه ليس متفرّجا ازاء إستمرار إنتهاك الدستور على يد حكومة لاميثاقية وناقصة الشرعية بما لذلك من إنعكاسات خطيرة على مستقبل الشراكة بين اللبنانيين . كذلك يجهد التيار   لوقف المجزرة الدستورية الحاصلة غير انه لا يلقى التجاوب الكافي من القوى السياسية المعنية بذلك.
 3 - يرحب التيار بالمشاورات الجارية في بكركي ويأمل في صدور وثيقة وطنية للحفاظ على لبنان ورسالته ونموذجه وميثاقه وصيغته ويعمل للاتفاق على إجراءات عملانية تتفق عليها القوى المجتمعة لضمان حماية وحدة لبنان واحترام الشراكة المتوازنة في الدولة، ولمواجهة خطر إقصاء المسيحيين واظهار حجم الرفض لما يجري من مماطلة في إنتخاب الرئيس وضرب صلاحياته وتغييب الشراكة في غيابه.
"التيار": نرحب بقرار مجلس الأمن ونتمنى أن تنسحب مفاعيله إلى لبنان

محليات

التيار الوطني الحر

بكركي

الملف الرئاسي

مجلس النواب

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ادارة الجمارك تتوجه الى إعادة تصدير المحروقات المغشوشة التي دخلت لبنان
معلومات الجديد : مديرية المخابرات في الجيش ستطلب إعادة تصدير حوالي 1000 طن من المحروقات المغشوشة التي دخلت لبنان وجرى ضبطها وسيتم فتح تحقيقات بالملف

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو_ عمر حرفوش يتسلم جائزة الانسانية العالمية من أجل السلام في باريس
Play
09:09
Play

بالفيديو_ عمر حرفوش يتسلم جائزة الانسانية العالمية من أجل السلام في باريس

حصل عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن، على جائزة العالمية من أجل السلام خلال حفل ضخم في باريس، وتسلم حرفوش جائزته من رئيس الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية واللاسامية "LICRA" ديفيد كامينسكي، وبطريرك أنطاكية والقدس جيمس الثالث الذي أعلن أنه سيقلد حرفوش وسام جوقة الشرف البطريركية

09:09

بالفيديو_ عمر حرفوش يتسلم جائزة الانسانية العالمية من أجل السلام في باريس

حصل عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن، على جائزة العالمية من أجل السلام خلال حفل ضخم في باريس، وتسلم حرفوش جائزته من رئيس الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية واللاسامية "LICRA" ديفيد كامينسكي، وبطريرك أنطاكية والقدس جيمس الثالث الذي أعلن أنه سيقلد حرفوش وسام جوقة الشرف البطريركية

فيصل كرامي يستنكر مجزرة الهبارية: نؤكد على الصمود في وجه آلة القتل الاسرائيلية
08:42

فيصل كرامي يستنكر مجزرة الهبارية: نؤكد على الصمود في وجه آلة القتل الاسرائيلية

كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر منصة "اكس":
"يصرّ الكيان الصهيوني يومياً ولأكثر من ستة اشهر على اظهار دمويته واجرامه وارهابه وهمجيته وارتكابه المجازر دون اي رادع في غزة وفي جنوب لبنان، وهو يرتكب فجر اليوم مجزرة جديدة في الجنوب ذهب ضحيتها كوكبة من ابناء الهبّارية" .

08:42

فيصل كرامي يستنكر مجزرة الهبارية: نؤكد على الصمود في وجه آلة القتل الاسرائيلية

كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر منصة "اكس":
"يصرّ الكيان الصهيوني يومياً ولأكثر من ستة اشهر على اظهار دمويته واجرامه وارهابه وهمجيته وارتكابه المجازر دون اي رادع في غزة وفي جنوب لبنان، وهو يرتكب فجر اليوم مجزرة جديدة في الجنوب ذهب ضحيتها كوكبة من ابناء الهبّارية" .

كنعان: مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل والصحة ستكون اولوية موازنة ٢٠٢٥
08:07

كنعان: مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل والصحة ستكون اولوية موازنة ٢٠٢٥

عقدت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري الصحة والمالية لمتابعة توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة الأدوية المزمنة والمستعصية.

08:07

كنعان: مناقصة الأدوية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل والصحة ستكون اولوية موازنة ٢٠٢٥

عقدت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري الصحة والمالية لمتابعة توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة الأدوية المزمنة والمستعصية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024