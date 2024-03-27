بالفيديو_ عمر حرفوش يتسلم جائزة الانسانية العالمية من أجل السلام في باريس

حصل عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن، على جائزة العالمية من أجل السلام خلال حفل ضخم في باريس، وتسلم حرفوش جائزته من رئيس الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية واللاسامية "LICRA" ديفيد كامينسكي، وبطريرك أنطاكية والقدس جيمس الثالث الذي أعلن أنه سيقلد حرفوش وسام جوقة الشرف البطريركية

وفي كلمة له خلال حفل توزيع الجوائز، أشاد ديفيد كامينسكي بشجاعة حرفوش الذي لا يضعف التزامه رغم العقبات. واستذكر أن رجل الأعمال الذي يناضل ضد فساد النخب اللبنانية، والذي انتقاما منه، بدأت محاكمته أمام المحكمة العسكرية في لبنان، التي اتهمته في عام 2023 بأنه "كان بحضور يهودي مؤيد لإسرائيل"، خلال مؤتمر نظم في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وتم إسقاط التهم منذ ذلك الحين.