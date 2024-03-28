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محليات

الجمهورية: الأجواء المواكبة لحراك الخماسية لا تبدو مشجعة على التفاؤل

2024-03-28 | 02:24
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الجمهورية: الأجواء المواكبة لحراك الخماسية لا تبدو مشجعة على التفاؤل
الجمهورية: الأجواء المواكبة لحراك الخماسية لا تبدو مشجعة على التفاؤل

وكشفت المصادر عن "نقاش حصل في الغرف الديبلوماسية المغلقة، حول الجدوى من حراك لسفراء الخماسيّة، معروفة نتائجه سلفاً في هذا الجو المقفل". وقالت: "ما تتوخاه اللجنة الخماسية هو ان تتفاعل الاطراف ايجابياً مع مسعاها، الرامي الى تحقيق مصلحة لبنان والتعجيل في انتخاب رئيس، ولكن لم يثبت للجنة حتى الآن سوى اعتراضات وتحفظات تصعّب، او بمعنى أدقّ تحبط مهمّتها، ومن هنا، فإنّ حراك السفراء قيل انّه سينطلق ما بعد 15 نيسان المقبل، ولكن لا ايجابيات حتى ليُبنى عليها، وبالتالي كل الاحتمالات ما زالت واردة على هذا الصعيد".

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ النقاش الرئاسي بين المستويات السياسيّة والرسميّة ينعى حراك سفراء الخماسيّة، ولا يتوقع انفراجاً رئاسياً حتى في المدى البعيد، وخصوصاً انّ حراك الخماسية، وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ"الجمهورية": "لم يعطَ بعد صفة الإلزام ولا اعرف لماذا. انا اتمنى لهم النجاح، ولكن هذا النجاح لا أعتقد انّه ممكن مع اتباع ذات الأداء الذي اتبع منذ الاعلان عن تشكيل الخماسية قبل أكثر من سنة، ولم ينجح في تحقيق شيء. انا متأكّد من أنّ في مقدورهم، لو شاؤوا، أن يغيّروا، ويضفوا على حراكهم قوة ملزمة لأصدقائهم اولاً، قبل كل الآخرين، تتجاوز الاعتراضات والتحفظات وتدفع بالملف الرئاسي الى حلبة التوافق والانتخاب، واما سياسة التمني المعمول بها، فلن توصل الى اي نتيجة".
 
الجمهورية: الأجواء المواكبة لحراك الخماسية لا تبدو مشجعة على التفاؤل

محليات

اللجنة الخماسية

الملف الرئاسي

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بالفيديو - ميقاتي يقبّل امرأة ظناً أنها رئيسة وزراء إيطاليا.. موقف محرج لرئيس الحكومة!

تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، فأثناء وصول الوفد الايطالي الى بيروت مساء الاربعاء، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد، معتقداً انها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الا ان ميلوني "الحقيقية" خرجت لاحقا واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجدداً عند درج الطائرة.

04:28

بالفيديو - ميقاتي يقبّل امرأة ظناً أنها رئيسة وزراء إيطاليا.. موقف محرج لرئيس الحكومة!

تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، فأثناء وصول الوفد الايطالي الى بيروت مساء الاربعاء، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد، معتقداً انها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الا ان ميلوني "الحقيقية" خرجت لاحقا واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجدداً عند درج الطائرة.

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