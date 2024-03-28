الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الجمهورية: باريس تتحرّك في أكثر من اتجاه في المنطقة لاحتواء الوضع القائم في لبنان

2024-03-28 | 02:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجمهورية: باريس تتحرّك في أكثر من اتجاه في المنطقة لاحتواء الوضع القائم في لبنان
الجمهورية: باريس تتحرّك في أكثر من اتجاه في المنطقة لاحتواء الوضع القائم في لبنان

قال مصدر ديبلوماسي من العاصمة الفرنسية لصحيفة الجمهورية، "إنّ باريس تتحرّك في أكثر من اتجاه في المنطقة لاحتواء الوضع القائم، وإضعاف احتمالات الحرب الواسعة انطلاقاً من جبهة جنوب لبنان".

وإذ اشار المصدر الى "انّ باريس تلقّت تأكيدات من الجانبين اللبناني والاسرائيلي بأنّهما لا يرغبان في التصعيد وتوسيع دائرة المواجهات"، وقال: "اكّدنا للجانبين ان لا مصلحة لأي طرف في التصعيد، ومن هنا فإنّ ثمة ضرورة قصوى في وقف العمليات العسكرية بصورة عاجلة، كون الوضع القائم حالياً، هو حالة حرب، مفتوحة على أن تتطوّر في لحظة خطأ في التقدير او في الحساب، الى حرب كبرى يصعب احتواؤها او تقدير عواقبها على جميع الاطراف".

وفي سياق استبعاد الحرب والتحذير منها، برز ما ورد في تقرير اعدّه الكاتب الاميركي سكوت ريتر( كان ضابطا سابقاً في المارينز)، حيث قال: "من المنظور العسكريّ، من غير الواقعيّ أنّ تشنّ إسرائيل حرباً شاملة على لبنان". وأضاف "إنّ "حزب الله" يملك أسلحة مختلفة تكفي لتعطيل القدرات والأنظمة الإسرائيلية". وقال: "على الأرجح إسرائيل ستخسر في أيّ حرب معه".
الجمهورية: باريس تتحرّك في أكثر من اتجاه في المنطقة لاحتواء الوضع القائم في لبنان

محليات

صحيفة الجمهورية

باريس

الملف الرئاسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قوى الأمن: توقيف نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان
الجمهورية: الأجواء المواكبة لحراك الخماسية لا تبدو مشجعة على التفاؤل

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - ميقاتي يقبّل امرأة ظناً أنها رئيسة وزراء إيطاليا.. موقف محرج لرئيس الحكومة!
04:28

بالفيديو - ميقاتي يقبّل امرأة ظناً أنها رئيسة وزراء إيطاليا.. موقف محرج لرئيس الحكومة!

تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، فأثناء وصول الوفد الايطالي الى بيروت مساء الاربعاء، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد، معتقداً انها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الا ان ميلوني "الحقيقية" خرجت لاحقا واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجدداً عند درج الطائرة.

04:28

بالفيديو - ميقاتي يقبّل امرأة ظناً أنها رئيسة وزراء إيطاليا.. موقف محرج لرئيس الحكومة!

تعرّض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لموقف محرج، فأثناء وصول الوفد الايطالي الى بيروت مساء الاربعاء، قام ميقاتي باستقبال وتقبيل إحدى السيدات في الوفد، معتقداً انها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الا ان ميلوني "الحقيقية" خرجت لاحقا واستقبلها ميقاتي بحفاوة مجدداً عند درج الطائرة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024