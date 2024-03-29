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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-03-29 | 02:07
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

نداء الوطن: نجل نائب عكّاري متورّط بألعاب الميسر وقد تكبد خسائر مالية ضخمة

أسرار النهار

 

حصل التباس في نعي المسعفين الذين قضوا في الجنوب إذ اعترض كثيرون على صيغة بيان النعي التي استعملت مفردات “الح.زب” ليتبين لاحقاً أن لدى الح.زب “الدفاع المدني- الهيئة” ولا علاقة له بالمديرية العامة للدفاع المدني.

 

يؤكد أحد السياسيين في مجالسه أن تعامل الدول العربية والغربية، والخليجية تحديداً مع لبنان، بات مغايراً بشكل جذري لما كان عليه في المراحل السابقة.

 

تشير الاحصاءات الى أن أعداداً كبيرة قدمت إلى لبنان في الأيام الماضية وارتفع معدل الحجوزات، لكن معظمهم من اللبنانيين المنتشرين في عدد من الدول العربية لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم وذويهم.

 اللواء

انقطعت أخبار سفيرة دولة كبرى، بعد دخول مهمّة "لجنة السفراء" في إجازة الأعياد.

لأول مرة تتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين لمناسبة عيد الفصح، مع العلم أنه خلافًا لما أُعلن، ستحوَّل الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس الراتب قبل زيادة المرسوم 13020!

يكاد التباعد بين مختلف الشخصيات السياسية والروحية، يبلغ أشُدَّه، بعد مبادرات لم تسفر عن انفراجات، ولو بالحد الأدنى.

 

  الجمهورية

تعمل عاصمة كبرى بزخم على أكثر من جهة من أجل ضمان عدم توسّع الحرب على الجبهة اللبنانية.

أكد مرجع سياسي أنّ ظروف إنتاج استحقاق كبير لم تنضج بعد، وبالتالي يبقى كلّ فريق على سقفه العالي.

رأى دبلوماسي غربي، في زيارة مسؤول أوروبي كبير إلى لبنان، أنها رسالة ذات دلالات إيجابية في هذا الظرف بالذات.

 

 نداء الوطن 

يتردّد أنّ نجل نائب عكّاري متورّط بألعاب الميسر وقد تكبد خسائر مالية ضخمة، ويمتنع عن تسديد خسائره وخسائر أشخاص راح يلعب عبر حساباتهم أونلاين.

نقل عن مرجع روحي قوله إنّ أولويته ليست وحدة الصف المسيحي كما يعتقد البعض، إنما الوصول إلى رؤية مسيحية مشتركة لكي تتحوّل إلى رؤية وطنية تحصّن الدور المسيحي في المرحلة المقبلة.

علم أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل جمع كلاً من اللواء أنطوان صليبا والسيدة ميريام سكاف، وذلك قبل يومين من فرار داني الرشيد.

 

البناء

يتداول الإعلام الإسرائيلي تقارير تتحدّث عن انفجار حكومة بنيامين نتنياهو نهاية شهر نيسان المقبل على خلفية الانقسام حول قانون الجنديّة بعدما تحول إشراك الحريديم في الجنديّة إلى قضية قانونية أمام المحكمة العليا والتزام نتنياهو بتحديد شكل ثابت للمشاركة ترفضه بقوة كتلة الحريديم في الحكومة، بينما ترفض الجماعات الداعية إلى المساواة بالتجنيد أي تمييز سواء بالإعفاء التام أو الجزئي ونتيجة أي خيار لنتنياهو سوف بكون انفراط عقد الحكومة.

 

تدرس جيوش غربية تجربة حزب الله في الحرب الحالية بينه وبين جيش الاحتلال باعتبارها أول حرب نظامية كاملة المواصفات يضع جيش الاحتلال خلالها كامل قوته ويخوضها حزب الله ببعض من قدراته وتعتبر لهذا السبب أشدّ خطورة من الحرب الشاملة التي يهدّد الجيش الإسرائيلي بشنها ويملك حزب الله مقدرات نارية كافية لإقامة التوازن فيها وقدرة قتال برية تتكفل بمواجهة أي تحديات توغل إسرائيلي، طالما أنه خلال ستة شهور نجح بإدارة حرب استنزاف لم يستخدم خلالها صواريخه الدقيقة وتحصيناته وأنفاقه وبناه التحتية الهائلة ولم يزجّ بقواته البرية في مواجهات عبر الحدود وتحمّل تضحيات كبيرة لهذا السبب وبقيت بيئته داعمة ومساندة ووفية لخياراته.

ماذا في اسرار الصحف؟

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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، استهل قسمها السياسي بالقول: "لا شكّ أن البلد مأزوم للغاية، والعقيرة الطائفية تزيد من أزماته، وهو بقلب أخطر حرب على الإطلاق، واليوم لا أولوية وطنية أهم من الجبهة الجنوبية، وما يقوم به الثنائي المقاوم تاج عظمة ومفخرة بلد، وضمانة عظمى لسيادة لبنان، وما بين بلدتي الناقورة وطيرحرفا مشهد يختصر تاريخ البلد وتضحياته الوطنية، حيث اختلطت أشلاء مقاومي حركة أمل بأشلاء مقاومي حزب الله، لتُقدّم للبنان بكل طوائفه أكبر نماذج التضحية السيادية وأعظم قرابين الشهادة الوطنية".

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