غادر مكان إقامته ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- معتز جاسم الموسى الخلف (من مواليد عام 1986، سوري)

الذي غادر بتاريخ 27-3-2024 مكان اقامته الكائن في محلة الليلكي، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".