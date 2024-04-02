بري يبرق لخامنئي ورئيسي و قاليباف مندداً بالغارة الاسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق

وجاء في برقية الرئيس بري للإمام الخامنئيما يلي: " بسم الله الرحمن الرحيم

"الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ" . صدق الله العظيم .

سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى .

تحية وبعد .

بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي الجبان الذي إستهدف قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى إرتقاء كوكبة من المجاهدين الأبرار الذين نذروا أنفسهم على مدى عقود لدعم ونصرة قضايا المستضعفين فقضوا شهداء غيلة وغدراً ."

واضاف بري: "إننا إذ نتقدم من سماحتكم ومن ذوي الشهداء ومن الشعب الإيراني بأسمى آيات العزاء والتبريك ، نسأل الله سبحانه تعالى لهم الرحمة وان يسكنهم الفسيح من جناته وحسبكم وحسبنا قوله تعالى : (فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ) صدق الله العظيم إنه نعم المولى ونعم النصير . "

كما أبرق رئيس المجلس للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وجاء في نص البرقية :

" بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اتوجه من سيادتكم بأسمى آيات العزاء والتبريك بالشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الجبان الذي إستهدف مقر قنصيلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ."

وتابع بري : "اننا اذ نستنكر وندين هذا العدوان الغاشم نسأل الله سبحانه وعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته ويلهمكم وذويهم والشعب الإيراني عظيم الصبر والسلوان انه سميع مجيب ."

وابرق بري أيضاً لنظيره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف وجاء في نص البرقية :

"بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب الإيراني أسمى آيات العزاء والتبريك بالشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الآثم الذي إستهدف مقر قنصيلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ."

واضاف : "إننا إذ نستنكر وندين هذا العدوان الغاشم الذي يؤكد بما لا يقبل الشك بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلال جرائمه وعدوانه المتواصل العابر لحدود الدول وسيادتها يمثل نموذجاً فاضحاً لإرهاب الدولة المنظم .

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته ويلهمكم وذويهم والشعب الإيراني عظيم الصبر والسلوان ."