ميقاتي استقبل مولوي ومنصوري في السرايا... التفاصيل عبر الرابط

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا،وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون تتعلق بوزارة الداخلية.

وقد رافقت وزير الداخلية السيدة نجوى سويدان المكلفة بمهام مدير الادارة المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية.