وزير التربية وزع نص مشروع المرسوم المتعلق بالإمتحانات الرسمية... ماذا جاء فيه؟

وزع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي نص مشروع المرسوم المتعلق بالإمتحانات الرسمية، الذي أقره مجلس الوزراء اليوم كما ورد من الوزارة التي يتولى شؤونها، وذلك بعدما اقترن برأي أبداه مجلس شورى الدولة بشأنه