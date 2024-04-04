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محليات

حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

2024-04-04 | 13:40
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حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن
حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

اعلنت حزب الله في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:20) من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏ "
كما اعلن الحزب في بيان آخر ان "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (17:45) من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 ‏*موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية*.‏
حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

محليات

حزب الله

احتلال

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وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
06:34

وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.

06:34

وزير الداخلية يحدد موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.

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