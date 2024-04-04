حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

حزب الله يعلن استهداف موقعي رويسات العلم ورويسة القرن

اعلنت حزب الله في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:20) من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏ "

كما اعلن الحزب في بيان آخر ان "مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (17:45) من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 ‏*موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية*.‏