كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.. لمتابعة البث المباشر: https://t.co/qFuOKczfOg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 5, 2024
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.. لمتابعة البث المباشر: https://t.co/qFuOKczfOg
اندلع حريق كبير في بورة تحتوي على صناديق بلاستيكية وغيرها بالقرب من المدينة الرياضية في بيروت وعناصر فوج اطفاء بيروت تعمل على اخماد النيران .
الوكالة الوطنية: اندلاع حريق في بورة تحتوي على صناديق بلاستيكية وغيرها قرب المدينة الرياضية وفوج اطفاء بيروت يعمل على اخماد النيران
فوجئ اهالي البلدات الجنوبية الحدودية لا سيما المهجرة و المهدمة منها بانذارات من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدفع فواتير المياه عن العام ٢٠٢٤، مع اخطارهم بتجنب الخضوع للغرامات العالية.