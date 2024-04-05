بالفيديو - النيران تستعر في بورة قرب المدينة الرياضية وفرق الاطفاء تعمل على اخماد النيران

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.