بيان توضيحي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي حول دفع فواتير 2024

اوضحت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان ان الاشعار الصادر عنها بشأن دفع فواتير المياه عن العام الحالي هو "اشعار عام، تصدره وتنشره كل المؤسسات الرسمية التي لديها اشتراكات وجبايات بداية كل عام، وهو اجراء ملزم بحسب نص القانون، مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات، ولا يخص منطقة معينة او فئة محددة بل (بلاغ عام) لكل المواطنين المستفيدين".

وأضاف البيان: "إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحديداً، التي تعتبر عملها وخدماتها من أساسيات ومستلزمات صمود الجنوبيين، وتبذل كل مافي وسعها لتوفير كل الخدمات التي تدعم وتعزز هذا الصمود".

و اشارت الى ان عمالها وموظفيها يقومون بعملهم في كل القرى والبلدات الجنوبية وبخاصة الحدودية منها، على رغم كل المخاطر والتهديدات لمواصلة تأمين التغذية بالمياه حتى في اكثر المناطق تعرضا للاعتداءات والعدوان".