الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

باسيل: واهم من يعتقد أن بإمكانه التحكم ببقية إخوانه المواطنين وينتصر على إسرائيل

2024-04-05 | 16:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
باسيل: واهم من يعتقد أن بإمكانه التحكم ببقية إخوانه المواطنين وينتصر على إسرائيل
باسيل: واهم من يعتقد أن بإمكانه التحكم ببقية إخوانه المواطنين وينتصر على إسرائيل

لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال افطار رمضاني في جبيل ​الى ان "ميزة لبنان ليست بالكنيسة والجامع المتجاورين فهذا الامر موجود في بلدان كثيرة... ان ميزة لبنان هي في العيش بتشارك فعلي وبشراكة حقيقية نسميها مناصفة لأن دستورنا ينص على ذلك ولأننا لا نتعاطى مع بعضنا لا بمنطق العدد ولا القوة".

لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال افطار رمضاني في جبيل الى ان "ميزة لبنان ليست بالكنيسة والجامع المتجاورين فهذا الامر موجود في بلدان كثيرة... ان ميزة لبنان هي في العيش بتشارك فعلي وبشراكة حقيقية نسميها مناصفة لأن دستورنا ينص على ذلك ولأننا لا نتعاطى مع بعضنا لا بمنطق العدد ولا القوة".

وقال : " لا اعرف كيف يمكن ان ننتصر على اسرائيل ودولتنا منهارة واقتصادنا بالارض ومؤسساتنا متحللة ووحدتنا الوطنية مهددة وشراكتنا على المحك"، مضيفاً :" عندما يعتقد احد ان بإمكانه التحكم ببقية اخوانه المواطنين وينتصر على اسرائيل فهو واهم".

وتابع باسيل :" من بديهيات الامور ان نحافظ على وحدتنا الوطنية  ودولتنا ومؤسساتها وان يكون لدينا رئيس حتى يكون اول المقاومين بوجه اي اعتداء او احتلال او اغتصاب سواء اتى من الارهاب او من عدو اسرائيلي".

واضاف: " عندما تندلع حرب على حدودنا يجب ان تكون اولويتنا انتخاب رئيس وليس انتظار انتهاء حرب غزة لتنتهي الحرب في الجنوب ثم ننتخب الرئيس... بأي منطق او حق او مفهوم مسموح ان نفعل هذا ببلدنا؟ فما الفائدة ومن المستفيد؟".

وسأل باسيل: " هل ينتظرون تسوية كبيرة تفرض علينا رئيسا؟ وهل هذا الامر يحقق السلام والعدالة بين المواطنين؟"، مضيفا: "لا تسوية كبيرة آتية قريبا وليس من منتصر كبير في الحرب الدائرة وكل تأخير بالحل يكلفنا كثيرا جميعا مسلمين ومسيحيين".

وقال: " حرام ما نفعله ببلدنا وحرام ان نفكر انه بالبندقية وحدها، على اهميتها وحاجتها عندما يستعملها اي كان بوجهنا... حرام ان نفكر انه فقط بالبندقية ينتصر لبنان... لبنان ينتصر قبل كل شيء بثقافته المتنوعة".

وتابع: " كل اللبنانيين اليوم لا يريدون الحرب في لبنان... فليقل لي احد انه يريد الحرب! واميركا وايران لا تريدان الحرب في لبنان! هناك نتنياهو يريدها... فهل نعطيه اياها ليقتل ويدمر اكثر؟ ام ننتهج سياسة تفصل لبنان عن غزة ونطالب بوقف اطلاق النار في لبنان؟".

وتابع باسيل: " افهم ان نقوم بحرب لصالح لبنان اما ان نقوم بحروب ليست في صالح لبنان فهذا امر غير مفهوم"، مضيفاً: " طالما متفقون على اننا جميعا ضد اسرائيل واننا جميعا مع المقاومة ضد اسرائيل اذا اعتدت على لبنان فلماذا نخسر هذه القيمة الكبرى؟".

ولفت الى ان " من ينتظر ان تضرب اسرائيل لبنان معروف ومكشوف وكل شهر يحدد موعدا جديدا والان حدد موعدا جديدا هو 15 نيسان لتضرب اسرائيل بيروت وهو "مبسوط" وناطر ويتأمل بعودة الحرب لينزل ببواريده على الارض... هؤلاء يكشفون انفسهم ويرذلهم الناس من دون ان نحتاج للقيام بشيء".

وقال: " لسنا مجبرين على ان نبقى منجرين الى حرب في غزة لا نعرف متى تنتهي ولا نعرف حجم انعكاسها ونتائجها على لبنان ولا نعرف الثلاثمئة شهيد هل يصبحون ثلاثة آلاف والسبعمئة بيت مدمر بشكل كامل هل يصبحون سبعة آلاف والخمسة آلاف بيت مدمر جزئيا هل يصبحون خمسين الفا! فماذا ننتظر؟ هل ننتظر لنتأكد من اجرام نتنياهو ام نحافظ على معادلة القوة والردع ونبني عليها ونعززها؟ وهل نربط انفسنا بصراعات ليس لنا فيها وكلفتنا اثمانا كبيرة ونمددها؟ ونمددها من اجل من؟ ولصالح من؟"

باسيل: واهم من يعتقد أن بإمكانه التحكم ببقية إخوانه المواطنين وينتصر على إسرائيل

محليات

باسيل

الوطني الحر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل هناك توجه لدى صندوق النقد لإلغاء الإتفاق مع لبنان؟
جعجع خلال حفل إفطار في معراب: إلى الخلاص ساعون حتّى نفطر على حريّةٍ وسلام واستقرار

اقرأ ايضا في محليات

"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة!
07:29

"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة!

بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب ب "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.

07:29

"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة!

بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب ب "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.

الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي
Play
07:24
Play

الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

07:24

الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي
07:15

وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.

07:15

وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024