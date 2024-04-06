قوى الأمن تعمم أوصاف جثة عثر عليها على شاطئ الميناء في طرابلس

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي: "بتاريخ 6-4-2024، عُثر على شاطئ البحر في محلة الميناء- طرابلس على جثة امرأة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر، طول قامتها 162 سنتم تقريباً، ممتلئة البنية، حنطية البشرة، وشعرها لونه أسود، ترتدي سترة سوداء وقميصا أبيض وبنطالا كحليا مرقطا بالأبيض. تمّ نقل الجثة الى براد مستشفى الإسلامي في طرابلس.