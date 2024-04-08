بري عقب لقائه الرئيس القبرصي.. "الملف الرئاسي بعد العيد"

بعد وداعه الرئيس القبرصي، رد الرئيس بري على أسئلة الإعلاميين، وقال:"إن المباحثات كانت جيدة جدا".

ونفى ان "يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي"، وقال:"بالعكس هناك تعاون مثمر".

وأشار رئيس المجلس الى "أن التطورات في الجنوب وقطاع غزة والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللقاء".

وحول إمكانية حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد ؟ أجاب بري : "ان شاء الله" .

وكان قد أقيم للرئيس القبرصي لدى وصوله الى عين التينة مراسم إستقبال رسمية حيث استقبله بري عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وقد عزفت الفرقة الموسيقية في قوى الامن الداخلي النشيد الوطني القبرصي، فالنشيد الوطني. بعدها استعرض الرئيس القبرصي ثلة من عناصر شرطة مجلس النواب .