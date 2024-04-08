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محليات

بري عقب لقائه الرئيس القبرصي.. "الملف الرئاسي بعد العيد"

2024-04-08 | 06:40
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بري عقب لقائه الرئيس القبرصي.. &quot;الملف الرئاسي بعد العيد&quot;
بري عقب لقائه الرئيس القبرصي.. "الملف الرئاسي بعد العيد"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق، في حضور سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

بعد وداعه الرئيس القبرصي، رد الرئيس بري على أسئلة الإعلاميين، وقال:"إن المباحثات كانت جيدة جدا".

ونفى ان "يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي"، وقال:"بالعكس هناك تعاون مثمر".

 وأشار رئيس المجلس الى "أن التطورات في الجنوب وقطاع غزة والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللقاء".

وحول إمكانية حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد ؟ أجاب بري : "ان شاء الله" .

وكان قد أقيم للرئيس القبرصي لدى وصوله الى عين التينة مراسم إستقبال رسمية حيث استقبله بري عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وقد عزفت الفرقة الموسيقية في قوى الامن الداخلي النشيد الوطني القبرصي، فالنشيد الوطني. بعدها استعرض الرئيس القبرصي ثلة من عناصر شرطة مجلس النواب .

بري عقب لقائه الرئيس القبرصي.. "الملف الرئاسي بعد العيد"

محليات

الرئيس القبرصي

نبيه بري

حركة امل

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