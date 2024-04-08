بالصورة - لحود وابو حيدر أعلنا عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة على الجائزة الفضية

بعد ختام المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023 "صحراء خضراء بيئة أفضل" تقدم المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر بالشكر من دولة قطر ومن اللبنانيين المنتشرين في قطر ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لدعمهم الكبير لانشاء الجناح اللبناني وللتسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023.