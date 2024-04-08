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محليات

بالصورة - لحود وابو حيدر أعلنا عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة على الجائزة الفضية

2024-04-08 | 08:16
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بالصورة - لحود وابو حيدر أعلنا عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة على الجائزة الفضية
بالصورة - لحود وابو حيدر أعلنا عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة على الجائزة الفضية

بعد ختام المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023 "صحراء خضراء بيئة أفضل" تقدم المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر بالشكر من دولة قطر ومن اللبنانيين المنتشرين في قطر ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لدعمهم الكبير لانشاء الجناح اللبناني وللتسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023.

وتوجه لحود وأبو حيدر بالتحية والشكر الى القائمة باعمال سفارة لبنان في الدوحة السفيرة فرح بري وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر لمتابعتهم اليومية ولجهودهم المبذولة لانجاز بناء الجناح وتشغيله ومتابعة الاعمال على مدة ستة اشهر. 
 
وشكرا كل من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن على اشرافهما ودعمهما. 
واعلن لحود وأبو حيدر عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ على الجائزة الفضية في فئة افضل الاجنحة الكبيرة المشاركة.
 تجدر الاشارة الى ان الدولة اللبنانية لم تتحمل اي نفقات جراء مشاركة لبنان في اكسبو الدوحة.
 
بالصورة - لحود وابو حيدر أعلنا عن حصول الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة على الجائزة الفضية

محليات

اكسبو الدوحة 2023

الدوحة

لويس لحود

محمد ابو حيدر

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