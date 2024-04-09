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محليات

"يجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان".. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "الجمهورية"

2024-04-09 | 01:14
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&quot;يجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان&quot;.. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ &quot;الجمهورية&quot;
"يجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان".. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "الجمهورية"

كشف مصدر أمني لـ "الجمهورية" أنّه "لم يعد جائزاً الاختباء خلف الأصابع، فالاحتقان يتفاقم بشكل خطير في اماكن تواجد السوريين، ويجب تدارك الامر قبل فوات الأوان. وثمّة جرائم، وصدامات، وحوادث متفرقة تحصل في العديد من البلدات بين النازحين وأبناء تلك البلدات".

وقال: "يومياً تحصل اعتداءات على لبنانيين، وكإجراءات احترازية قامت بعض البلديات ببعض الإجراءات في نطاقها، الّا انّها ليست كافية".
واكّد المصدر "انّ الحل الوحيد يتجلّى بإعادة النازحين الى سوريا، وما يجري لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في القيام بكل ما يمنع محاولات توطين النازحين في لبنان. والتوجّه فوراً، وبلا إبطاء، للتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين بمعزل عن ايّ اعتبارات سياسية او غير سياسية، او ضغوطات دولية لإبقائهم في لبنان".
"يجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان".. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "الجمهورية"

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