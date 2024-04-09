"يجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان".. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "الجمهورية"

كشف مصدر أمني لـ "الجمهورية" أنّه "لم يعد جائزاً الاختباء خلف الأصابع، فالاحتقان يتفاقم بشكل خطير في اماكن تواجد السوريين، ويجب تدارك الامر قبل فوات الأوان. وثمّة جرائم، وصدامات، وحوادث متفرقة تحصل في العديد من البلدات بين النازحين وأبناء تلك البلدات".