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محليات

الديمقراطي اللبناني مستنكراً حادثة باسكال سليمان: تبقى الدولة وأجهزتها ضمانة الأمن والإستقرار

2024-04-09 | 03:42
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الديمقراطي اللبناني مستنكراً حادثة باسكال سليمان: تبقى الدولة وأجهزتها ضمانة الأمن والإستقرار
الديمقراطي اللبناني مستنكراً حادثة باسكال سليمان: تبقى الدولة وأجهزتها ضمانة الأمن والإستقرار

استنكر "الحزب الديمقراطي اللبناني" حادثة اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على أيدي عصابة مسلّحة، خصوصاً أنّ جريمة الخطف والقتل والسرقة حدثت في وضح النهار ووسط قرى وبلدات قضاء جبيل الآمنة.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن مديريّة الإعلام، أنّه بعيداً عن الحسابات السياسية الضيّقة في بلدنا، وعن التسرّع في تسجيل المواقف وتسييس الحوادث والجرائم ووضعها في خانة المؤامرات الكبرى ومحاولة استغلالها وفق مصالح كلّ فريق وانتماءاته بما يهدّد السّلم الأهلي، إلاّ أنّه ثبُتَ أنّ الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، وفي مقدّمها مديرية المخابرات في الجيش، هي الضمانة الوحيدة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، والإحتكام إليها وانتظار المعطيات والمعلومات الصادرة عنها قبل إطلاق المواقف العشوائية والتحليلات التي تعزّز الإنقسامات والإحتقان واجب وطني.
وتقدّم الحزب بالتعازي إلى عائلة سليمان ورفاقه في حزب القوات وأبناء قضاء جبيل، متمنياً على الأفرقاء كافة العمل مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والقضاء على تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل، إلى حين كشف كلّ ملابسات الجريمة وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين.
الديمقراطي اللبناني مستنكراً حادثة باسكال سليمان: تبقى الدولة وأجهزتها ضمانة الأمن والإستقرار

محليات

باسكال سليمان

الحزب الديمقراطي اللبناني

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Aljadeed
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ #الجديد: العبث بالأمن الوطني خط أحمر وما ظهر في الشارع على خلفية مقتل باسكال سليمان هو ردّ فعل طبيعي
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