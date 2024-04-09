خليل: يجب ان تكون الثقة كاملة بالجيش وبالقوى الامنية وبالقضاء وتغليب منطق الحوار

لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على إستشهاد المقاومين موسى الموسوي (السيد ) ، محمد علي وهبي (ابو شمران ) ومحمد شيت ( فلاح) نظمت حركة امل وذوي الشهداء احتفالا تكريميا في النادي الحسيني لمدينة النبطية حضره عضو كتلة التنمية والتحرير، النيابية النائب علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل الاستاذ نبيه بري ، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك ، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والنواب ناصر جابر ، أيوب حميد ، هاني قبيسي وعلي خريس ، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق

فضلاً عن المسؤول التنظيمي المركزي في الحركة يوسف جابر ، المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب في الحركة الدكتور نضال حطيط واعضاء قيادة الاقليم ،رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر ، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ، وفد من ضباط المديرية العامة للامن العام ووقيادات أمنية وعسكرية ، فضل الله قانصوة ممثلا حزب البعث العربي الاشتراكي ، عدد من اعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية والمجلس الاستشاري في الحركة ، وفد كبير من مكتب شؤون المرأة في الحركة ، فعاليات بلدية وإختيارية ولفيف من العلماء وحشد من أبناء بلدات النبي شيت والخيام وكفركلا وفودا شعبية من مختلف القرى والبلدات الجنوبية وذوي الشهداء وعوائلهم .

الاحتفال استهل بآي من الذكر الحكيم .

بعدها القى ممثل الرئيس نبيه بري في الاحتفال النائب علي حسن خليل كلمة حركة امل إستهلها بالحديث عن مزايا ومناقبية الشهداء، وتضحياتهم دفاعاًعن لبنان وعن منعته وسيادته .

ثم تطرق خليل للمستجدات السياسية والميدانية الراهنة وآخرها جريمة إختطاف باسكال سليمان : وقال خليل لقد بادر دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري الى التعزية بجريمة قتل باسكال سليمان وهو تعبير صادق عن إدانتنا للجريمة ، ونقول بنفس الوقت إن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم الإنجرار وراء التحريض الطائفي والمناطقي ورمي الإتهامات، فالتحريض يؤدي الى المزيد من التأزم والثقة يجب ان تكون كاملة بالجيش والقوى الامنية وبالسلطات القضائية التي على عاتقها مسؤولية كشف ملابسات هذه الجريمة المدانة بكل المقاييس ، فالمجرمون يجب ان ينالوا عقابهم فلا مذهب ولا دين لهم .

وجدد النائب خليل بإسم الرئيس نبيه بري التأكيد على إلتزام حركة امل بصون الوحدة الوطنيةوحماية السلم الاهلي وعدم السماح لأحد المساس بهما .

وفي الشان المتصل بالأزمات السياسيه والإستحقاق الرئاسي قال النائب خليل :اننا نتطلع الى وجوب ان يستفيد كل اللبنانيين مما يحصل في لبنان والمنطقة من أجل تغليب منطق الحوار والإنفتاح في سبيل التلاقي لصياغة رؤيا موحدة لحل ازماتنا الوطنية بدءاً الاستحقاق الرئاسي الى أزمه النازحين وصولاً الى كل ما يعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة العالم بلبنان الرسالة والدور .

وتطرق خليل في كلمته الى التداعيات الناجمة عن مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان و قطاع غزة لافتاً الى ان المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني تحاول جر المنطقة الى حرب مفتوحة وواسعة مشيرا الى ان العدوان الاسرائيلي الذي استهدف القنصلية الايرانية في دمشق خلافاً لكل الاعراف الدبلوماسية والقوانين الدوليه هو مؤشر على النوايا العدوانية لهذا الكيان .

واكد خليل ان المشروع الصهيوني لا يهدد لبنان وفلسطين انما يمثل تهديدا لكل الامة مؤكداً استعداد حركة امل الواضح لمواجهة اي عدوان في حال فكرت اسرائيل بالدخول الى ارضنا .

قائلاً : سيجدنا العدو افواجاً طلعيين دفاعا عن لبنان ودفاعاً عن ارضنا وحدودنا وعزتنا وكرامتنا .

مؤكدا التزام لبنان الواضح بتنفيذ القرار 1701 داعيا بالمقابل الى الضغط على اسرائيل فهي التي خرقت هذا القرار منذ لحظة صدوره وحتى عشرات آلاف المرات .

قائلاً اذهبوا الى المعتدي هو الذي يخرق ويعطل هذا القرار .



وأشار خليل الى ان البغض يخطئ الظن باعتباره ان الخطر الاسرائيلي قد يكون حصرا على طائفة او فئة قائلاً : ان المشروع الصهيوني وخطره لا يمس طائفة او فئة بعينها فمخاطر هذا المشروع على وطننا على الجميع والصراعة مع العدو هو صراع على دور لبنان وعلى موقع هذا البلد الذي يمثل نقيضاً لاسرائيل الكيان العنصري الغريب عن هذه المنطقة .

خليل اختتم كلمته بنقل تعازي الرئيس نبيه بري وقيادة الحركة لذوي الراحل .

ثم اختتم الاحتفال بمجلس عزاء للشيخ محمد بري .