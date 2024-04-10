النهار: الراعي يطرد شبح الفتنة… برعاية الجيش

وبعدما زاره وفد قواتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، واطلعوه على مسار التحقيقات، وعلى جدية في تطبيق خطة امنية، قرر البطريرك الراعي ترؤس صلاة الجناز لراحة نفس منسق “#القوات اللبنانية” في #جبيل المغدور #باسكال سليمان، واصدر بيانا دعا فيه “في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا، الى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة.

وتابع: ان زوجته المفجوعة أعطت اللبنانيين امثولة عظيمة بردة فعلها: “نحن أبناء القيامة، أبناء الرجاء”. ولم تتلفظ بعبارة ثأر او قتل. حمى الله لبنان وشعبه من الأشرار”.

اما وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فشدد على أنّ “البلد لا يتحمل مشاكل أكثر مما هو يواجه، ولا يتحمل فتناً”، داعيًا إلى “التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء”، إذ “اننا لن نقبل إلّا كشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل في حق المرتكبين”.

وأشار بعد ترؤسه اجتماعا طارئاً لمجلس الامن المركزي، الى “أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون”، وأنّ “التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق في ما بينها”، و”السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام”.

ودعا إلى التشدد “في تطبيق القوانين” على اللاجئين السوريين في لبنان، بعد توقيف سبعة يُشتبه في ضلوعهم في مقتل سليمان الذي عُثر على جثته في سوريا.

من جهة ثانية، أوردت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن الوزير السابق وليد جنبلاط تلقى اتصالاً من قائد الجيش أطلعه فيه على خلفيات حادث خطف سليمان وقتله، و”التي تبين مما كشفته التحقيقات أن المرتكبين من الجنسيتين اللبنانية والسورية الذين قاموا بها بقصد تنفيذ عملية سرقة”.

وأشارت الى أن جنبلاط “أعرب عن إدانته لهذه الجريمة وتأكيده ضرورة محاسبة المرتكبين، وأثنى على جهود الجيش والقوى الأمنية التي أدت إلى كشف ملابسات هذه الجريمة، وأكد الثقة بعملها وبدورها المؤتمن على أمن البلاد واستقرارها، وجدّد الدعوة الى تعزيزها وتحصين عملها وتمكينها من أجل القيام بمهماتها الوطنية على الدوام، بعيدًا من الإشاعات ولغة التحريض والتحريض المضاد”.

من جهة “القوات اللبنانية”، أكدت الدائرة الإعلاميّة في الحزب أنّ “التحقيق في جريمة قتل الشهيد سليمان يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً وصريحاً ودقيقاً بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعتبر أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة. وقالت في بيان “في كافة الأحوال، ما يجب التشديد والتأكيد والتركيز وتسليط الضوء عليه هو أنّ ما أدى إلى عملية الاغتيال هذه بغض النظر عن خلفياتها عوامل جوهرية وأساسية:

– العامل الأول يتمثّل بوجود “حزب الله” بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح. فالمشكلة الأساس إذًا تكمن في جزيرة الحزب المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثًا السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة.

– العامل الثاني يتمثّل بالحدود السائبة التي حولها “حزب الله” إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبرًا للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و”فلتانة” هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

– العامل الثالث يتمثّل في “خصي” إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة. واكدت الدائرة الإعلامية بأنّها تنتظر انتهاء التحقيق وبأسرع وقت لتبني على الشيء مقتضاه، ولكنها في الوقت نفسه تدعو اللبنانيين إلى مواصلة النضال سعيًا إلى إنهاء مسبِّبات الاغتيال والجرائم على أنواعها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا من خلال العبور إلى الدولة الفعلية التي تبسط فيها وحدها سيادتها على كل أراضيها، والتي لها وحدها حصرية السلاح، وليس محرَّمًا عليها لا الدخول إلى أي منطقة تريد، ولا التحقيق في أيّ أمر تريده”.

في جديد التحقيقات، كشفت المعلومات ان “ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة”.

كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات”. ولفتت الى ان “الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه”. وأشارت الى ان “هناك مشتبهين بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا”.

وقد تسلّم الجيش امس جثة سليمان من السلطات السورية ، ونقلها إلى المستشفى العسكري المركزي قبل نقلها الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.