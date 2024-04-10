البناء: مفاوضات القاهرة تراوح مكانها والمساعي الأميركية لم تُحدث أي اختراق

كتبت صحيفة البناء تقول: رغم كل الحديث عن ايجابيات ومساعٍ أميركية حثيثة ومبادرات لتحريك الجمود التفاوضي، تؤكد المعلومات الواردة عن مسار المفاوضات في القاهرة أن التفاوض يراوح مكانه وأن لا متغيرات وأن لا اختراق نجح الأميركيون في تحقيقه، بينما واصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحديث عن أولويّة معركة رفح، فيما وزير حربه يوآف غالانت يطمئن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن لا موعد محدداً بعد لبدء معركة رفح.