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محليات

تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تسويتين وأي إخلال بالأمن ستطال ارتداداته الجميع

2024-04-13 | 09:45
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تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تسويتين وأي إخلال بالأمن ستطال ارتداداته الجميع
تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تسويتين وأي إخلال بالأمن ستطال ارتداداته الجميع

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "لبنان بحاجة ماسّة إلى تسويتين سياسيتين تنقذان الوطن، الاولى وطنية لإنهاء الشغور الحاصل في المؤسسات الدستورية وفي رأسها رئاسة الجمهورية، والثانية إقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقضي بتنفيذ القرار 1701 والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949".

ولفت في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، إلى أن "الأوضاع المضطربة في لبنان والمنطقة، تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية، منطلقها الأساسي حماية البلد مما يتهدده من مخاطر وجودية وتبعات الحروب، حيث يقف في عين العاصفة، التي يجب ألا تضعنا مجددا أمام التجارب المريرة"، مشددا على أن "أي إخلال بالأمن أو هزّات داخلية تطال ارتداداتها جميع اللبنانيين وتضعف قدرة الوطن على الصمود، أمام ما يواجهه من تحديات داهمة". 

وأضاف جنبلاط: " كما أن التضامن الداخلي ضروري، فإن الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية مطلوب كذلك بقوة، لدعمها في القيام بمهامها في حماية الامن وتوفير الاستقرار وتعزيز أسس الشراكة الوطنية وتخطي الازمات والحواجز النفسية". 

وختم: "لعل أهم ما نقوله اليوم: تنذكر وما تنعاد". 

والتقى النائب جنبلاط وفودا شعبية واجتماعية وبلدية مناطقية عرضت معه قضاياها ومطالبها، لا سيما من عائلة حمادة في بعقلين تقدمه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة الذي القى كلمة بالمناسبة، لشكره على المساعي لمتابعة وحل اشكال حصل بين افراد من عائلتي حمادة والداهوك في البلدة. ووفدا ثانيا من عائلة الغصيني في بعقلين لعرض قضايا تهمها. 

كما التقى وفدا اغترابيا في استراليا من مدينة طرابلس، ووفدا من عائلة شداد في طاريا - بعلبك، ومن المتقاعدين في الجمارك لعرض مطالبهم. اضافة الى وفد من برجا تحدث باسمه المحامي سعد الدين الخطيب حول مطالب حياتية وخصوصا منها الموضوع الكهربائي لآبار المياه، ومثله وفد من بلدة مزرعة الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري والفاعليات، للمطالبة بإسراع اصلاح مضخة مياه الشفة لايصالها الى الاحياء كافة".

واستمع النائب جنبلاط الى مطالب حياتية واجتماعية واهلية من وفود زارته، وضمت مجالس بلدية واختيارية وفاعليات واهالٍ، بحضور النواب: هادي ابو الحسن، بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، أبرزها من بلدات: عماطور، دير بابا، كوكبا، ⁠مرستي، الورهانية، ⁠الشويفات، بتلون، كفرنبرخ لشكره على دعمه مطالب للبلدة، ⁠بعذران، آل شيا صوفر، ⁠آل المغربي كفرسلوان، ومن جمعيتي "لنا الدولية"و"سوا حدك". كما تسلّم من د. وليد وهيب الشعار كتابه "اللامركزية الادارية واصلاح النظام الضريبي". 

وتلقى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات من وفود بلدية بخصوص مشاريعها الانمائية.
تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تسويتين وأي إخلال بالأمن ستطال ارتداداته الجميع

محليات

تيمور جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

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