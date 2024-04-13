جنبلاط: يبقى الحوار أساس كل شيء والتسوية فوق كل اعتبار

أكّد النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح، أنّه "أيًّا كانت العوائق الّتي تفصل أو الحواجز الّتي تعلو، يبقى الحوار أساس كلّ شيء وتبقى التّسوية فوق كلّ اعتبار".