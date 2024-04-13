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جنبلاط: يبقى الحوار أساس كل شيء والتسوية فوق كل اعتبار
2024-04-13 | 10:26
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جنبلاط: يبقى الحوار أساس كل شيء والتسوية فوق كل اعتبار
أكّد النّائب السّابق وليد جنبلاط، في تصريح، أنّه "أيًّا كانت العوائق الّتي تفصل أو الحواجز الّتي تعلو، يبقى الحوار أساس كلّ شيء وتبقى التّسوية فوق كلّ اعتبار".
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