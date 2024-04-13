السفارة الاميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى توخي الحذر: لمراقبة الاخبار ومعرفة التطورات العاجلة

نوصي مواطني الولايات المتحدة في لبنان بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.
كما هو مذكور في نصائح السفر الخاصة بـ Travel.State.Gov في لبنان، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين. في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كان في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة.
نوصي أيضًا مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ.
الإجراءات التي يجب اتخاذها:
قم بمراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة بك.
حافظ على شحن هاتفك الخلوي في حالة الطوارئ.
توخي الحذر، وراقب الأخبار عن كثب بحثًا عن التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وقم بإدراج المعلومات المحدثة في خطط وأنشطة سفرك.
ضع خطة طوارئ لحالات الطوارئ وراجع قائمة مراجعة المسافر.
مساعدة:
سفارة الولايات المتحدة في بيروت – لبنان
عوكر – مقابل البلدية
الشارع الرئيسي بيروت، لبنان
961-4-543600
بيروت[email protected]
وزارة الخارجية – الشؤون القنصلية
1-833-890-9595 (مجاني) و606-641-0131 (محلي)
قم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية.