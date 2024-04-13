الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

السفارة الاميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى توخي الحذر: لمراقبة الاخبار ومعرفة التطورات العاجلة

2024-04-13 | 11:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفارة الاميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى توخي الحذر: لمراقبة الاخبار ومعرفة التطورات العاجلة
السفارة الاميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى توخي الحذر: لمراقبة الاخبار ومعرفة التطورات العاجلة

أصدرت السفارة الاميركية في بيروت، البيان التالي:

بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، تظل البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة. نذكّر مواطني الولايات المتحدة بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر ونشجعهم على مراقبة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة.

نوصي مواطني الولايات المتحدة في لبنان بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.

كما هو مذكور في نصائح السفر الخاصة بـ Travel.State.Gov في لبنان، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين. في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كان في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة.

نوصي أيضًا مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ.

الإجراءات التي يجب اتخاذها:

قم بمراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة بك.
حافظ على شحن هاتفك الخلوي في حالة الطوارئ.
توخي الحذر، وراقب الأخبار عن كثب بحثًا عن التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وقم بإدراج المعلومات المحدثة في خطط وأنشطة سفرك.
ضع خطة طوارئ لحالات الطوارئ وراجع قائمة مراجعة المسافر.
مساعدة:

سفارة الولايات المتحدة في بيروت – لبنان

عوكر – مقابل البلدية

الشارع الرئيسي بيروت، لبنان

961-4-543600

بيروت[email protected]

وزارة الخارجية – الشؤون القنصلية

1-833-890-9595 (مجاني) و606-641-0131 (محلي)

قم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية.
 
السفارة الاميركية في بيروت تدعو رعاياها إلى توخي الحذر: لمراقبة الاخبار ومعرفة التطورات العاجلة

محليات

السفارة الاميركية

بيروت

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الشرق الاوسط": الصرّاف سرور ضحية كمين "مالي" نصبته امرأة ببصمات "الموساد"
حزب الله: نفذنا عصر اليوم هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024