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المتحدث باسم حكومة العدو الإسرائيلي: ردنا سيكون حازما وواضحا
المتحدث باسم حكومة العدو الإسرائيلي: ردنا سيكون حازما وواضحا
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النائب سجيع عطية لـ الجديد: يجب إغلاق المجال الجوي في لبنان وعلينا مسؤولية كبرى "ما بنحمل بقا"
2024-04-13 | 16:57
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النائب سجيع عطية لـ الجديد: يجب إغلاق المجال الجوي في لبنان وعلينا مسؤولية كبرى "ما بنحمل بقا"
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