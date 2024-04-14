شركة خطوط جوية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت

إستأنفت شركة الخطوط الجوية الكويتية كل رحلاتها التجارية من بيروت وعمان وإليهما، وذلك بعد أن أعلن كل من لبنان والأردن فتح مجاله الجوي من جديد.