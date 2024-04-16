حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا
حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا
اعلن حزب الله في بيان : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:25 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا."