حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏07:25 ‌‎من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا.‏"