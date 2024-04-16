الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المشهد السياسي| بري يرد عبر الجديد على جعجع وباسيل : السجادة العجمية غيرت قواعد الاشتباك

2024-04-16 | 14:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المشهد السياسي| بري يرد عبر الجديد على جعجع وباسيل : السجادة العجمية غيرت قواعد الاشتباك

يستشعر رئيس مجلس النواب نبيه بري خطر المرحلة، ويحسم ألا شيء جديدا في لبنان الى حين وقف القتال في غزة.
وفي دردشة خاصة مع "الجديد" قال الرئيس بري ردا على كتاب النائب جبران باسيل لمجلس الامن بخصوص قرار جديد لتثبيت ال1701/ إن من مصلحة لبنان تطبيق هذا القرار كله، إنما ما يريده جبران أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"، وأضاف بري هذه النقطة تحديدا مرفوضة، ووحدة الساحات قائمة شاؤا أم أبوا.
وفي رد على رئيس حزب القوات سمير جعجع بخصوص الانتخابات البلدية، قال الرئيس بري للجديد لن تحصل انتخابات في لبنان من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع أنه أنا نبيه بري "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"... هناك قانون للتمديد وسيكون هنالك جلسة ، الا أن الخطورة في الكلام هو عن الفدرالية وهذا يعني أننا ما نزال في "حالات حتما"" 
وعن حراك الخماسية تمنى الرئيس بري أن يؤدي الى الخير وحسم أن اعضاء الخماسية متفقون على الدفع بقوة نحو إجراء الحوار وصولا للانتخابات، وبرئاستي. على الرغم من أنني كنت متجاوبا في تسليم الياس بوصعب رئاسة الحوار، ولكن هل يقبل جبران باسيل بالمشاركة في حوار يرأسه بوصعب؟؟ وهل يقبل محمد رعد؟؟ 
وعن الرد الايراني على الاستهداف الاسرائيلي للقنصلية في دمشق، قال الرئيس بري إنها كانت حاسمة اذ إن "قواعد الاشتباك تغيرت"/ "ما عاد فيهن يضربوا مراكز ايرانية بسوريا وبغير سوريا من دون ما يكون في رد"، وكانت أهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحول" .
أما عدم قدرة أميركا في فرض التهدئة على إسرائيل فسببها الانتخابات الاميركية ونتنياهو لاقطوا عخوانيقه لبايدن .
 
المشهد السياسي| بري يرد عبر الجديد على جعجع وباسيل : السجادة العجمية غيرت قواعد الاشتباك

محليات

نبيه بري

جبران باسيل

مجلس النواب

سمير جعجع

اللجنة الخماسية

الانتخابات الرئاسية

وليد البخاري

ليزا جونسون

علاء موسى

مبادرة الاعتدال

كتلة الاعتدال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نداء الوطن: لعبة رئاسية جديدة.. الحزب سيوافق على بديل فرنجية!
قتلها بالرصاص و"قطعها".. هذا ما حدث في صيدا!

اقرأ ايضا في محليات

بالصورة - جعجع في منزل باسكال سليمان معزيًا
05:31

بالصورة - جعجع في منزل باسكال سليمان معزيًا

قام رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بزيارة عائلة الشهيد باسكال سليمان حيث قدّم لها التعزية والمواساة في مصابها الأليم .

05:31

بالصورة - جعجع في منزل باسكال سليمان معزيًا

قام رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بزيارة عائلة الشهيد باسكال سليمان حيث قدّم لها التعزية والمواساة في مصابها الأليم .

الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
Play
05:25
Play

الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب

الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب

05:25

الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب

الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب

بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي
Play
05:20
Play

بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي

بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي

05:20

بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي

بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024