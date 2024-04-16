المشهد السياسي| بري يرد عبر الجديد على جعجع وباسيل : السجادة العجمية غيرت قواعد الاشتباك

يستشعر رئيس مجلس النواب نبيه بري خطر المرحلة، ويحسم ألا شيء جديدا في لبنان الى حين وقف القتال في غزة.وفي دردشة خاصة مع "الجديد" قال الرئيس بري ردا على كتاب النائب جبران باسيل لمجلس الامن بخصوص قرار جديد لتثبيت ال1701/ إن من مصلحة لبنان تطبيق هذا القرار كله، إنما ما يريده جبران أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"، وأضاف بري هذه النقطة تحديدا مرفوضة، ووحدة الساحات قائمة شاؤا أم أبوا.وفي رد على رئيس حزب القوات سمير جعجع بخصوص الانتخابات البلدية، قال الرئيس بري للجديد لن تحصل انتخابات في لبنان من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع أنه أنا نبيه بري "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"... هناك قانون للتمديد وسيكون هنالك جلسة ، الا أن الخطورة في الكلام هو عن الفدرالية وهذا يعني أننا ما نزال في "حالات حتما""وعن حراك الخماسية تمنى الرئيس بري أن يؤدي الى الخير وحسم أن اعضاء الخماسية متفقون على الدفع بقوة نحو إجراء الحوار وصولا للانتخابات، وبرئاستي. على الرغم من أنني كنت متجاوبا في تسليم الياس بوصعب رئاسة الحوار، ولكن هل يقبل جبران باسيل بالمشاركة في حوار يرأسه بوصعب؟؟ وهل يقبل محمد رعد؟؟وعن الرد الايراني على الاستهداف الاسرائيلي للقنصلية في دمشق، قال الرئيس بري إنها كانت حاسمة اذ إن "قواعد الاشتباك تغيرت"/ "ما عاد فيهن يضربوا مراكز ايرانية بسوريا وبغير سوريا من دون ما يكون في رد"، وكانت أهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحول" .أما عدم قدرة أميركا في فرض التهدئة على إسرائيل فسببها الانتخابات الاميركية ونتنياهو لاقطوا عخوانيقه لبايدن .