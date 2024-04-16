وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات حيث تبين ان الجثة هي زوجة المدعو ج.ج وكانت قد اختفت منذ فترة وكان زوجها قد ادعى أنها سافرت خارج البلاد. وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم توقيف الزوج الذي اعترف عند التحقيق معه بأنه قام بقتلها بالرصاص اولا ومن ثم قام بتقطيع جثتها الى ثلاث قطع وعمد الى دفن القطع في انحاء مختلفة من حديقة المنزل .

وتم تكليف الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة المقطعة كما وتم نقلها الى مستشفى صيدا الحكومي.