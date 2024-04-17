بالفيديو - "أبحروا بشكل معاكس".. مهاجرون يعودون من قبرص إلى لبنان!

وقد حضرت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر التي عملت على إسعاف الأطفال وبعض الذين يعانون من الإرهاق الشديد.

وتبين ان المركب كان انطلق إلى قبرص منذ 3 ايام ثم توجه إلى شاطئ مدينة الميناء بعدما منعتهم السلطات القبرصية من النزول على اراضيها.