الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

جعجع للتيار الوطني الحر: لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام!

2024-04-19 | 10:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع للتيار الوطني الحر: لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام!
جعجع للتيار الوطني الحر: لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام!

اسمع تفرح جرب تحزن...
فبعد انتهاء رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع مؤتمره الصحافي أطلت علينا أبواق "التيار الوطني الحر" من النائب ندى البستاني إلى النائب سيزار ابي خليل بمواقف كان بالأجدى لمطلقيها أن تكون مقرونة بأفعال وليس الكلام لمجرد الكلام واطلاق المواقف في الهواء والتي لا قيمة لها على الأرض.
منذ اسبوع فقط، كان في قضاء كسروان 50000 نازحٍ، فهل يمكن للنائب البستاني أن تفيدنا بالخطوات التي قامت بها من أجل معالجة وتنظيم هذا الوجود، والاتصالات التي أجرتها مع رؤساء البلديات والإتحاد متابعةً للخطوات التي قامت بها؟
وهل ممكن للنائب سيزار أبي خليل أن يطلعنا عما قام به من خطوات لتنظيم هذا الوجود في قضاء عاليه ، والذي يبلغ حوالي ال 100 الف نازح سوري، لتفادي وقوع الجرائم كالتي وقعت في العزونيّة مؤخراً!؟
أما بالنسبة لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل، فأود في هذه المناسبة أن أتوجّه له بسؤال عما قام به في البترون من أجل معالجة وجود 40000 نازح في هذا القضاء، الذي مساحته الجغرافية تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة قضاء بشري الذي يكون فيه في ذروة المواسم ١٨٠٠ لاجئ، واذا ما ضربنا هذا العدد بثلاثة أضعاف، نسبة لمساحة البترون لوجدنا انه يجب ان يضم 5500 لاجئ لا اكثر، فما هي الخطوات التي قام بها النائب باسيل في مسقط رأسه بغية تخفيض الرقم من ٤٠ الف إلى ٥٥٠٠!؟
ختاماً، لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام. فأنتم منذ ٢٠١١ إلى يومنا هذا موجودون وبشكل فاعل ومؤثر في جميع الحكومات، وجل ما قمتم به هو اطلاق المواقف غير المقرونة باي افعال على ارض الواقع، فالى متى ستستمرون في الشعبوية!؟ الم تروا الى اين اوصلتكم واوصلت البلاد!؟
جعجع للتيار الوطني الحر: لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام!

محليات

ستريدا جعجع

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لقاء ميقاتي - ماكرون اليوم في باريس ... الشرق الاوسط: موضوع أساسي يتصدر جدول اعماله
خريس: يا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024