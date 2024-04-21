تحطم طائرتي هليكوبتر لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والعثور على جثة وفقدان 7

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ووكالة كيودو أن طائرتين هليكوبتر من طراز إس إتش-60 كانتا تجريان تدريبات مضادة للغواصات مساء السبت بالقرب من توريشيما في مجموعة جزر إيزو النائية قبالة الساحل الجنوبي لوسط اليابان.

وبحسب التقارير، لا يزال البحث مستمرًا عن المفقودين من أفراد الطاقمين، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرتين.

كما ذكرت التقارير أن وزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه من المرجح حدوث تصادم بين الطائرتين.

وفي منشور على موقع إكس، عرض السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.