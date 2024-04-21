"الديوان" يكرّم المحققة القضائية الألمانية من أصل لبناني رنا إسكندر

كرّم الجناح الثقافي للسفارة القطرية في برلين "الديوان" المحققة القضائية الألمانية من اصل لبناني رنا إسكندر بحضور السفير اللبناني الدكتور مصطفى أديب وممثل عن السفارة الإيرانية في برلين وفعاليات اكاديمية و قضائية المانية و جاليات عربية مختلفة.

جاء التكريم على خلفية توقيع كتابها "حياتي بين قدر اللجوء و قضاء الألمان".

استعرضت إسكندر مسيرتها في المانيا و كيفية نجاحها في القضاء الألماني.

تدخل إسكندر تجربة جديدة في دخول العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية في المانيا.

كما دار حوار خلال الندوة عن الدور الدبلوماسي في مسألة الحرب على غزة .

عبرت إسكندر عن استيائها من التقصير العالمي و خاصة الالماني في اتخاذ قرارات حاسمة لوقف حمام الدماء.