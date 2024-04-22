الجمهورية: سفراء الخماسية سيلتقون بري لإجراء التقييم الثاني لجولتهم قبل الكشف عن الخلاصات التي يمكن تسويقها في المرحلة المقبلة

قالت مصادر متابعة لصحيفة الجمهورية انه "لم يحدد حتى نهاية أسبوع أمس أي موعد للقاء سفرائها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما أبلغوا الى معظم الذين التقوهم انهم، وبعد التقييم الذي سيجرونه فيما بينهم، سيلتقون الرجل لإجراء التقييم الثاني لنتيجة جولتهم قبل الكشف عن الخلاصات التي يمكن تسويقها في المرحلة المقبلة بغية إتمام المهمة التي انتدبوا من أجلها".