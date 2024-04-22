ميقاتي استقبل البطريرك روفائيل بيدروس في السراي الحكومي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في السرايا صباح اليوم.

وقد اقيمت للبطريرك لدى وصوله الى السرايا مراسم التشريفات.



وقال الكاثوليكوس ميناسيان في تصريح بعد الزيارة: "عايدنا بداية دولة الرئيس وتمنينا له كل خير، ونحن نتابع كل خطواته وكل الأعمال التي يقوم بها في سبيل الوحدة وفي سبيل وطننا لبنان، وابلغناه بأننا في صدد نقل جثمان الكاردينال البطريرك غريغوريوس أغاجانيان الى لبنان إلى مرجع بطريركيته، ووضع دولة الرئيس كل الامكانات بتصرفنا لتسهيل هذا الأمر، ونتمنى اعادة جثمان الكاردينال اغاجانيان الى مسقط رأسه الى لبنان فتكون الخطوة نقطة انطلاق للمصالحة والسلام والتعافي في هذا البلد.