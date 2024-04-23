أرسلان يقدّم التعازي بالحاج مصطفى الحريري في بيروت



قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وعقيلته زينة أرسلان ظهر اليوم التعازي بالمرحوم الحاج أبو نادر مصطفى الحريري في بيروت

رافقهما وفد ضمّ نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، أعضاء المجلس السياسي الوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب ولواء جابر، والدكتور سليم حمادة، حيث كان في استقباله عقيلة الفقيد النائبة السابقة بهية الحريري، ونجليه نادر وأحمد الحريري، الأمين العام لتيار المستقبل.



وتمنّى أرسلان والوفد المرافق للفقيد الرحمة والرضوان وأن يسكنه الله فسيح جنّاته.