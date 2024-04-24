الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"اللواء": هل سيستغرق مسعى الخماسية وقتاً طويلاً؟

2024-04-24 | 01:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;اللواء&quot;: هل سيستغرق مسعى الخماسية وقتاً طويلاً؟
"اللواء": هل سيستغرق مسعى الخماسية وقتاً طويلاً؟


قالت مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي لـ "اللواء" أن "اقتراح الخيار الثالث من أجل كسر الجمود الرئاسي ما يزال غير ناضج"، ورأت أن "البحث به لم تكتمل عناصره بعد، وهذا لا يعني أنه سحب من التداول".

وأكدت المصادر نفسها ان اللجنة الخماسية لا تزال تسعى لإيجاد نقاط مشتركة بين الكتل النيابية، ما قد يعني أن مسعاها قد يستغرق وقتا، فيما برز تأكيد لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول وضع إطار زمني للإستحقاق الرئاسي، معلنة أن ذلك لا يعني أن هناك جلسة انتخاب قريبة، فطالما أن الأفق مسدود والتوافق غائب، فإن فرضية عدم انعقاد هذه الجلسة قائمة.
 
"اللواء": هل سيستغرق مسعى الخماسية وقتاً طويلاً؟

محليات

اللواء

اللجنة الخماسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الأخبار": تنافر لبناني في واشنطن
"لبنان سيشهد تحولاً كبيراً".. ماذا في أسرار الصحف؟

اقرأ ايضا في محليات

جلسة مُرتقبة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها
06:51

جلسة مُرتقبة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في الجدول المرفق:

06:51

جلسة مُرتقبة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في الجدول المرفق:

شاهد - أكثر من 14 ضربة جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية
Play
06:40

شاهد - أكثر من 14 ضربة جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية

شاهد - أكثر من 14 ضربة جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية

06:40

شاهد - أكثر من 14 ضربة جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية

شاهد - أكثر من 14 ضربة جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية

محمد بركات يتحدّث عن "تغيّر مزاج" سكان القرى الحدودية في الجنوب
Play
06:28
Play

محمد بركات يتحدّث عن "تغيّر مزاج" سكان القرى الحدودية في الجنوب

محمد بركات يتحدّث عن "تغيّر مزاج" سكان القرى الحدودية في الجنوب

06:28

محمد بركات يتحدّث عن "تغيّر مزاج" سكان القرى الحدودية في الجنوب

محمد بركات يتحدّث عن "تغيّر مزاج" سكان القرى الحدودية في الجنوب

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024