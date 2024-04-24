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محليات

"الجمهورية": سيجورنيه يزور لبنان الأحد

2024-04-24 | 01:27
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&quot;الجمهورية&quot;: سيجورنيه يزور لبنان الأحد
"الجمهورية": سيجورنيه يزور لبنان الأحد

علمت "الجمهورية" انه سبق الاجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء الخماسية أمس اتصال من وزارة الخارجية الفرنسية بعين التينة يطلب موعداً للقاء وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه مع بري ضمن جولة يقوم بها الأحد في بيروت، وتشمل إلى الرئيس بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب واحتمال لقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة ملف دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. على ان ينتقل بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية ثم يتوجّه من هناك الى تل ابيب.

وفي معلومات "الجمهورية" من مصدر سياسي بارز مطّلع على الأجواء انّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي المفاجئة تأتي في إطار المسعى الفرنسي الذي يحاول فصل المسار بين الساحات وفك الارتباط ما بين حرب غزة والتصعيد في الجنوب، في خطوة منسقة مع الاميركيين، خصوصا بعد ما تبيّن ان الحرب في غزة أمدها طويل.
 
"الجمهورية": سيجورنيه يزور لبنان الأحد

محليات

الجمهورية

ستيفان سيجورنيه

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