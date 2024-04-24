"إلغاء رحلة يوم الغد".. إعلان "هام" من طيران الشرق الأوسط

"إلغاء رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم غد الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس".
أضاف البيان:" بإمكان ركابنا الكرام إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center . تطبق سياسة مرونة التذاكر على:
- البطاقات المحجوزة أساساً على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس الصادرة في / قبل 23 نيسان 2024.
- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في / قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.
- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملا".
ختم البيان:" للمزيد من المعلومات: يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999- [email protected]
شكراً لتفهمكم وتعاونكم معنا".