طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في المطار.. و​المديرية العامة للطيران المدني توضّح

أعلنت ​المديرية العامة للطيران المدني​، أنّ فجر اليوم الخميس، هبطت في مطار ​بيروت​ الدولي طائرة تابعة للخطوط الجوّيّة الإثيوبيّة، مسجّلة في دولة ​إثيوبيا​ تحت الرّقم ET-AXK.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عند توقّف الطّائرة في الموقف المخصّص لها على ساحة الطائرات، أفادنا جهاز أمن المطار بوجود عبارة "تل أبيب" بحجم صغير على جسم الطّائرة، حيث من الصّعب جدًّا رؤيتها عن بُعد. وبعد قيامنا باستيضاح الأمر مع الشّركة الإثيوبيّة، أفادت بأنّها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار الّذي تهبط فيه الطّائرة لأوّل مرّة بعد شرائها، وهو ما حصل مع الطّائرة؛ وبأنّهم لم يتنبهوا إلى ذلك الأمر قبل استقدام الطّائرة” إلى مطار بيروت الدّولي".

ولفتت المديريّة إلى "أنّنا قمنا بالطّلب إلى الشّركة إزالة العبارة عن جسم الطّائرة قبل السّماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليًّا، وقامت الشّركة بإزالة العبارة المذكورة. وكذلك تمّ الطّلب إلى الشّركة اتخاذ الإجراءات اللّازمة للتأكّد من عدم وجود أي شعار يتعلّق بكيان العدو الإسرائيلي على طائرات الشّركة قبل هبوطها في مطار بيروت".