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محليات

بالصورة - وفد من حزب الله في كليمنصو.. من ضمّ وبماذا تمّ التباحث؟

2024-04-25 | 11:12
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بالصورة - وفد من حزب الله في كليمنصو.. من ضمّ وبماذا تمّ التباحث؟
بالصورة - وفد من حزب الله في كليمنصو.. من ضمّ وبماذا تمّ التباحث؟

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من حزب الله ضم كل من المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.

وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
 
بالصورة - وفد من حزب الله في كليمنصو.. من ضمّ وبماذا تمّ التباحث؟

محليات

حزب الله

كليمنصو

وليد جنبلاط

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