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محليات

هيئة أبناء العرقوب نددت بالهمجية "الاسرائيلية" ضد قرى العرقوب والجنوب

2024-04-27 | 08:58
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هيئة أبناء العرقوب نددت بالهمجية &quot;الاسرائيلية&quot; ضد قرى العرقوب والجنوب
هيئة أبناء العرقوب نددت بالهمجية "الاسرائيلية" ضد قرى العرقوب والجنوب

نددت هيئة أبناء العرقوب في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي بالقصف الصهيوني الهمجي الذي تعرضت له مساء أمس وصباح اليوم بلدات شبعا وكفرشوبا وكفرحمام ومختلف قرى العرقوب وما تتعرض له كل بلدات وقرى الجنوب على طول خط المواجهة مع العدو الصهيوني.

وأكدت الهيئة ان "الهمجية والحقد الأعمى الذي يتصرف به العدو  في جنوب لبنان وفلسطين وغزة العزة، يثبت مرة جديدة بأننا نواجه عدوا لا ينتمي إلى الجنس البشري ولم نرَ في التاريخ القديم والحديث سوى الوحوش التي تتلبس لبوس البشر تمارس هذا النوع من المجازر ضد المدنيين والابرياء". 

وشددت على ان "ممارسة هذه الأحقاد والهستيريا تثبت ان العدو يتألم كثيرا وخسائره البشرية كبيرة، وهذا ما لا يعترف به كعادته، ولكن ذلك لن ينال من عزيمة أهلنا ولن يثنيهم عن التمسك بأرضهم والثبات على مبادئهم".

وحيّت الهيئة صمود أهلنا في العرقوب والجنوب وعاهدتهم على مواصلة كل أنواع المقاومة والنضال حتى تحرير آخر حبة تراب من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنخيلة والغجر وغيرها من النقاط والتلال والمرتفعات.  
هيئة أبناء العرقوب نددت بالهمجية "الاسرائيلية" ضد قرى العرقوب والجنوب

محليات

هيئة أبناء العرقوب

كفرشوبا

مزارع شبعا

اسرائيل

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