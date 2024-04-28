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مرجع لبناني لـ "الأنباء" الكويتية : مسعى لحصر عمليات حزب الله في مزارع شبعا

2024-04-28 | 02:03
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مرجع لبناني لـ &quot;الأنباء&quot; الكويتية : مسعى لحصر عمليات حزب الله في مزارع شبعا
مرجع لبناني لـ "الأنباء" الكويتية : مسعى لحصر عمليات حزب الله في مزارع شبعا

قال مرجع لبناني مسؤول لصحيفة "الأنباء" الكويتية ​"ان كل الترجيحات تفيد بأن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت، انطلاقا من المفاوضات التي أدراها فريق عمله الذي تم تشكيله عقب زيارته الأخيرة واتخذ من السفارة الأميركية في عوكر مقرا له بإشراف مباشر من السفيرة الأميركية ليزا جونسون"، لافتاً الى ان ​الفريق أدار مناقشات مع السلطات الرسمية اللبنانية، لاسيما رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق عمله حول الورقة التي طرحها هوكشتاين، وتم التوصل إلى نقاط التقاء كثيرة جاوزت الـ 50%".

وأوضح المرجع انه "يجب عدم تحميل زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أكثر مما تحتمل، فهي في مكان ما مكملة للجهد الأميركي لمنع الانفجار الواسع جنوبا، إلا ان حدود حركتها لا تطول مسألة التقرير في مسار التطورات سلما ام حربا، والمهمة الأساسية الموكلة أميركيا إلى فرنسا هي بدء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاتصالات للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين مخصص لدعم الجيش اللبناني، حتى يكون الجيش جاهزا في حال بدء سريان الهدوء وتنفيذ القرار الدولي 1701".

وتابع المرجع: "المطلوب من الجيش نشر ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في منطقة جنوبي الليطاني اي منطقة عمل قوات «اليونيفيل»، وبالتالي اذا اختتم سيجورنيه زيارته لبنان بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية، فإن الإعلان الأساسي سيكون عن مؤتمر دعم الجيش".

كما كشف المرجع اللبناني "ان هناك نقاشا جديا جدا بعيدا من الأضواء، يتمحور حول مصير الحرب في غزة ربطا بلبنان. وهذا النقاش الغربي - اللبناني يقول انه في حال الدخول في الهدنة، عندها تنطلق الأمور سريعا لتطبيق القرار 1701. أما إذا تعثرت الجهود ونظرا إلى قدرة حزب الله على التراجع، فيمكن بدء الخفض التدريجي للمواجهات على الجبهة الجنوبية وصولا إلى حصرها فقط في مزارع شبعا والتي هي خارج القرار 1701."

واضاف المرجع : "بذلك يكون الحزب حافظ على دور الإسناد لغزة وفي الوقت عينه أوقف تبادل النار من منطقة عمل اليونيفيل، بما يتيح عودة النازحين من الجانبين إلى بلداتهم وقراهم (...) وعلينا الانتباه إلى مسألة أساسية، وهي ان الحزب ركز في الاسبوع الاخير عملياته القتالية على مزارع شبعا في مؤشر على تطور ما في هذا الاتجاه".

واضاف المرجع : "بذلك يكون الحزب حافظ على دور الإسناد لغزة وفي الوقت عينه أوقف تبادل النار من منطقة عمل اليونيفيل، بما يتيح عودة النازحين من الجانبين إلى بلداتهم وقراهم (...) وعلينا الانتباه إلى مسألة أساسية، وهي ان الحزب ركز في الاسبوع الاخير عملياته القتالية على مزارع شبعا في مؤشر على تطور ما في هذا الاتجاه".
 
مرجع لبناني لـ "الأنباء" الكويتية : مسعى لحصر عمليات حزب الله في مزارع شبعا

محليات

حزب الله

هوكشتاين

شبعا

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