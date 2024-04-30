"بعد تسجيل نحو 100 اصابة بأمراض متعلقة بتلوث المياه"... كتب من مصلحة الليطاني الى وزيري الطاقة والصحة ومحافظ البقاع
وجهت مصلحة الليطاني كتب الى وزيرالطاقة والمياه ووزير الصحة ومحافظ البقاع بعد تسجيل نحو 100 اصابة بأمراض متعلقة بتلوث المياه
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتب الى وزيري الطاقة والمياه والصحة ومحافظ البقاع تطالب بالوقف الفوري لضخ المياه من الآبار الواقعة في منطقة كامد اللوز بسبب إصابة عدد من المواطنين (حوالي 100 اصابة) بأمراض متعلقة بتلوث المياه ونقلهم الى مستشفيات فرحات وراشيا، كما طالبت المصلحة من المعنيين إجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.