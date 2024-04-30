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محليات

لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب .. وملف النازحين نوقش مع نصري خوري

2024-04-30 | 08:47
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لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب .. وملف النازحين نوقش مع نصري خوري
لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب .. وملف النازحين نوقش مع نصري خوري

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى .

وبعد الاجتماع  قال الحجار :"اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب ،وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي .كما بحثنا في ما  يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء ، وهذا الامر سيطرح لاحقا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وبخاصة القاطنون ما بعد الليطاني.كما بحثنا  في ما تقوم به وزارة الصحة حاليا ووزارة الشؤون لمواكبة اوضاع الناس ".
اضاف: "وفي حال حصل وقف لاطلاق النار تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار ، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة ،وفي حال تدهور الاوضاع تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها ،وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الاوضاع وما يعني الوضع في الجنوب" .

كما استقبل ميقاتي الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني -السوري نصري خوري وعرض معه التطورات الراهنة والاوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.
وإستقبل ايضاً رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الاوروبي السفير فادي الحاج علي وبحث معه  في التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين  لبنان الخميس.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.
كما استقبل ميقاتي النائب حيدر ناصر ووفدا من بلدية طرابلس برئاسة رياض  يمق وعرض معه اوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.
لجنة وزارية مصغرة برئاسة ميقاتي بحثت في تطورات الحرب في الجنوب .. وملف النازحين نوقش مع نصري خوري

محليات

ميقاتي

النازحين

جنوب لبنان

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